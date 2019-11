Caos Napoli - Il precedente Inter: quanta fatica per cedere gli indesiderati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mertens, Callejon, Allan, Koulibaly, Insigne. È l'elenco dei senatori di casa Napoli, indicati da quasi tutte le fonti come i principali indiziati per una cessione a stretto giro di posta da parte del club azzurro, dopo l'ammutinamento dei giorni scorsi. Chi viene da situazioni contrattuali già delicate (i primi due), chi ha avuto mercato in tempi non lontani (il brasiliano e il senegalese), chi non ha fatto mancare i mal di pancia negli ultimi tempi. Tutti potenziali partenti, a patto di trovare il giusto acquirente: un po' più complicato, dopo la bufera mediatica scatenatasi da martedì sera in poi.

Il precedente dell'Inter. A ciascuno il suo: le situazioni non sono esattamente sovrapponibili. Però, poco più di sei mesi fa, i nerazzurri si trovavano in una condizione molto simile a quella che De Laurentiis e Giuntoli dovranno affrontare nei prossimi mesi, in alcuni casi già a gennaio. A Milano c'erano Icardi, Nainggolan e Perisic. Partenti annunciati, eppure per tutti e tre Marotta & Co hanno dovuto faticare non poco. Alla fine, averli ceduti è stato quasi un successo, nonostante l'Inter abbia incassato (finora) poco o nulla dai rispettivi trasferimenti.

Il Napoli sulla stessa scia. A prescindere dal valore tecnico dei giocatori interessati, il caos non aiuta il club azzurro. Che da domani avrà meno forza contrattuale, nel sedersi a tavola con gli interessati ai suoi gioielli: undici mesi fa il PSG si era spinto a offrire fino a 90 milioni di euro per Allan, incassando il no di ADL. I pretendenti a Koulibaly erano andati anche oltre: anche qui, rifiuto secco. Ora che i panni sporchi sono stati lavati in casa, sarà un po' più difficile credere che gli azzurri non vogliano vendere. Anzi: come alla Pinetina sanno bene, in quel mare pieno di squali che è il calciomercato, è facile immaginare una corsa al ribasso. È la legge di domanda e offerta, niente di nuovo.