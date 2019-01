Capitan Dzeko e una fascia agrodolce

La prima da capitano della Roma per Edin Dzeko non è andata come avrebbe voluto l'attaccante bosniaco. E' vero che è arrivata una vittoria importante in chiave Champions League, ma è altrettanto vero che il numero 9 giallorosso pare lontano parente del bomber che il Chelsea lo scorso gennaio voleva portare in Premier League.

ERRORE CLAMOROSO - Contro il Torino non è riuscito a sfruttare un cross da sinistra di Kolarov e l'errore grossolano di Nkoulou, calciando debolmente addosso a Sirigu a un metro e mezzo dalla riga di porta. "Quelli non sono i suoi gol - ha sorriso a denti stretti il tecnico Di Francesco al termine del match - ma uno come lui non può essere fermo a soli due gol in campionato".

UN BALLOTTAGGIO APERTO - Visti tutti gli impegni che attendono la Roma nelle prossime settimane, è facile pensare che Di Francesco aprirà un ballottaggio settimanale tra il bosniaco e Patrick Schick. Il ragazzone ceco, dopo mille difficoltà, ha mostrato di poter essere utile alla squadra e, con un po' di fiducia in più, ha finalmente l'obiettivo realistico di mettere in crisi il proprio allenatore. Chiaro è che nel caso in cui Dzeko dovesse continuare a marcare visita sotto porta, anche per l'ex Sampdoria, nonostante tutto, le porte potrebbero aprirsi anche nei match più importanti. Contrariamente a quanto accaduto fino a oggi.