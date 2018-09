Capocannonieri a confronto: Hazard e Messi. Poi tante sorprese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La grande sorpresa arriva dalla Serie A: dopo l'avventura in patria, in Polonia, è subito esploso Piatek con la maglia del Genoa, tanto da eguagliare lo score del '99 di Shevchenko. 5 reti per il polacco, tante quante Messi in Spagna che ne ha fatte come Stuani, meteora in A ma certezza al Girona. In Inghilterra al top Hazard ma bene pure Mitrovic con la neopromossa Fulham. Sorpresone in Francia e Germania: un trequartista in Ligue 1, Thauvin dell'OM, e uno dell'Herta Berlino, Duda, in Bundesliga, guidano le rispettive classifiche marcatori.

Serie A - Krzysztof Piatek, Genoa: 5 reti

Premier League - Eden Hazard, Chelsea, e Aleksandar Mitrovic, Fulham: 5 reti

Liga - Lionel Messi, Barcellona, e Cristian Stuani, Girona: 5 reti

Bundesliga - Ondrej Duda, Herta Berlino: 4 reti

Ligue 1 - Florian Thauvin, Olympique Marsiglia: 6 reti