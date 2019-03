Caput Empoli: l'insostituibile azzurro che viaggia a cento all'ora

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Caputo produce birra artigianale e "viaggia a cento all'ora da un anno e mezzo". Ubriaca avversari e difese, lui che è l'inatteso nell'alta quota dei marcatori italiani. Doppia cifra, in Serie A, lui che a Empoli è arrivato dalla provincia del calcio ligure, Chiavari, nel 2017. Ha vissuto sprofondi, come la squalifica di 3 anni e mezzo per frode sportiva ai tempi del Bari per il calcioscommesse. E' rinato, con la piena assoluzione nel processo penale, è ripartito a suon di corse, polmoni e gol. Giuseppe Iachini dice di lui che "corre da un anno e mezzo e un periodo così può starci". Un mese, in fondo, anche se in quello più breve dell'anno ha pure segnato, una doppietta, nel 2-2 di un mese esatto fa contro il Chievo Verona. E' andato a secco contro Lazio, Sassuolo e Milan, ma per chi non è Cristiano Ronaldo e chi non gioca nella Juventus, è ben più che perdonabile. Caputo è l'intoccabile, l'unico attaccante che ha sempre giocato, ogni singolo minuto, di questa Serie A. Capitano, marcatore, trascinatore. "Fondamentale", dice Iachini. A cento all'ora.