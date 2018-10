Cara mia ex: Ronaldo e Pogba, applausi tra passato e futuro

© foto di Imago/Image Sport

Applausi di cuore. Sono quelli che l’Old Trafford ha tributato a Cristiano Ronaldo. Sono quelli che i tifosi della Juventus hanno regalato a Paul Pogba. Applausi con un significato diverso: per CR7, un passato che in questo momento sembra quantomai lontano, ai tifosi dei Red Devils. Chi ha fatto grande lo United non può essere dimenticato: l’Old Trafford non è solo il Teatro dei Sogni, ma anche un santuario con feticci del proprio passato in ogni angolo. Cristiano ne fa parte e anche se il ritorno non si concretizzerà mai è parte della United family.

Applausi al passato per Ronaldo, al futuro per Pogba. Non possiamo sapere se il francese si sia pentito del ritorno a Manchester. Vista la bellezza della città, si potrebbe anche dire di sì, ma la conosceva già prima. Il progetto vincente dei Glazer è pero al momento fermo alla fase embrionale e Pogba, campione del mondo con la Francia, vede le altre big sfrecciargli attorno. Che il suo ritorno sia un sogno di tutti a Torino, società e tifosi, non è un mistero. L’abbraccio con Agnelli, le foto con gli ex compagni, al momento tutto ciò non va oltre a un ricordo di quanto sia stato bello il passato trascorso insieme. A gennaio, però, il mercato si riapre. In questa Juve, l’unica vera mancanza è quella di una grandissima mezzala a livello internazionale. La tavola è apparecchiata, i commensali si vorranno sedere?