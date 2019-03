Cartoline da Viareggio, De Kuyffer: il gigante pronto al grande salto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Puntero tradizionale. Rik De Kuyffer non è un nome sconosciuto alla Viareggio Cup. Alla sue seconda apparizione nel torneo, il capitano del Bruges Primavera ha lasciato il segno anche quest’anno. L’apporto di gol non è stato come quello dell’anno passato - 4 gol a 1 - ma l’attaccante si è dimostrato sempre molto utile ai suoi compagni in fase di disimpegno permettendogli di respirare. Centravanti old style, forte fisicamente e con un buon senso del gol, sempre molto difficile da frenare specialmente quando utilizza il proprio fisico per proteggere il pallone dagli attacchi dei difensori.

Nome: Rik De Kuyffer

Data di nascita:

Nazionalità: belga

Ruolo: attaccante

Squadra: Bruges

Assomiglia a: Duvan Zapata

CAMMINO NELLA VIAREGGIO CUP

Bruges eliminati in semifinale

6 presenze, 1 gol