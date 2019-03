Cartoline da Viareggio: Kleiton, al torneo si balla la samba

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quando si parla di Brasile si parla di calcio. Quello vero, fatto di istinto e fantasia. L’Atletico Paranaense è uscito a testa alta agli ottavi di finale della Viareggio Cup, dopo aver perso ai calci di rigore contro il Berekum Chelsea. Fra i vari calciatori che si sono messi in mostra nella kermesse c’è senza dubbio Kleiton, attaccante di qualità autore di quattro reti in altrettante gare giocate. Lo score dice molto sulla capacità di questo ragazzo di trovare la via del gol. Chissà, magari sognando l’approdo in un club europeo.

Nome: Kleiton

Data di nascita: 23 aprile 1999

Nazionalità: brasiliana

Ruolo: attaccante

Squadra: Atletico Paranaense

Assomiglia a: Gabriel Jesus

CAMMINO NELLA VIAREGGIO CUP

Atletico Paranaense eliminato agli ottavi di finale

4 presenze, 4 gol.