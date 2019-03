Cartoline da Viareggio, Leonardo Mazza: capitano nella storia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il fisico non è quello tipico del calciatore moderno, specie un mediano di centrocampo, ma Leonardo Mazza compensa con grande determinazione e ottima tecnica di base. Non è il classico regista ma un giocatore di grande personalità a cui mister Troise non rinuncia assolutamente mai: un numero 4 alla Di Biagio per capirci, che è stato assolutamente fondamentale per il Bologna nei momenti di difficoltà e per mantenere gli equilibri in campo. Capitano della storia, è stato lui giovedì ad aprire la bacheca polverosa dei rossoblù per aggiungere il primo trofeo dell'era Saputo.

Nome: Leonardo Mazza

Data di nascita: 27 settembre 2000

Nazionalità: italiana

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Bologna Primavera

Assomiglia a: Luigi Di Biagio

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Bologna campione

- 7 presenze

- 1 gol