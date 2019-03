I casi da risolvere: i due litiganti dell'Inter, e i partenti illustri in Europa

Fonte: Sportitalia

Non sarà un’estate banale, su questo si può già esprimere un velo di certezza che apre al quadro di una sessione di mercato che si preannuncia particolarmente ricca di colpi di scena. Dopo lo show aperto un anno fa con l’addio imponderabile tra Cristiano Ronaldo ed il Real Madrid, sono diversi i casi da risolvere per i top club continentali, con la prospettiva di poter cambiare i connotati dell’estate che verrà. Chi più chi meno, a partire dal nostro campionato, quasi tutti hanno delle situazioni complicate da gestire. Partendo dall’annosa diatriba Perisic-Icardi che ha animato le ultime settimane nerazzurre e che potrebbe, alla fine dei conti, avere l’effetto di regalare una nuova destinazione almeno ad uno dei contendenti se non addirittura ad entrambi. Per l’ex capitano si parla di abboccamenti più utili alla causa di chi lo assiste che reali, mentre il croato ha già sfiorato l’addio a gennaio e con il nuovo corso che si prospetta sembra il più papabile per poter essere sacrificato con destinazione Premier League. Anche i sogni di mercato della Juventus non prescinderanno da una cessione di grande livello, ed in questo caso è l’accoppiata sudamericana Douglas Costa-Dybala a meritarsi le attenzioni principali. Il brasiliano è tutto meno che imprescindibile ed ha una valutazione che non lo rende inaccessibile, il possibile addio della Joya, lautamente pagato, aprirebbe ad un sogno di nuovo top player in entrata. E’ finito anche il ciclo di Dzeko alla Roma, e senza Champions sarà seguito da addii altrettanto illustri e potenzialmente dolorosi. In giro per l’Europa sono da monitorare la fine del ciclo da sogno del Real Madrid che potrebbe mietere vittime illustri come Varane e Toni Kroos, con il sogno italiano di poterne approfittare. O ancora le difficoltà di casa United che potrebbero preludere all’addio di Paul Pogba. Insomma, da qualunque parte la si osservi, sembra un’estate destinata a promettere scintille.