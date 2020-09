I casi prima di Suarez che hanno riguardato la A: da Veron a Jeda, da Ondoa a Recoba

Prima del caso Luis Suarez e quello dell'esame per la cittadinanza fatto all'Università di Perugia, ci sono stati altri casi. Li ricapitola Corriere.it. "Restando al nostro campionato, nel 1999-2000 il primo caso è quello di Veron, fantasista della Lazio. Nasce ufficialmente Passaportopoli. Le inchieste delle magistrature europee si allargano a macchia d’olio. In Italia si muove la procura di Udine per quattro giocatori dei friulani: Warley, Alberto, Da Silva, Jorginho. Poi è il turno dei brasiliani Dede e Jeda (Vicenza), dei quattro primavera della Sampdoria: Ze Francis, T. Ivock Job (Camerun) e M. Ondoa (Capo Verde). In Serie A il cerchio si allarga sempre più e nel calderone finiscono sette società (Inter, Lazio, Roma, Milan, Udinese, Vicenza e Sampdoria), 15 dirigenti e ben 14 giocatori, compreso l’interista Recoba. L’Inter si dice estranea alla faccenda, ma lo spettro penalizzazione è dietro l’angolo. A salvare i club coinvolti arriva un colpo di spugna normativa. Il 3 maggio 2011 la regola federale sugli extracomunitari viene modificata. Diverso il responso della giustizia ordinaria, davanti alla quale nel 2006 Recoba patteggia sei mesi di reclusione per i reati di concorso in falso e ricettazione. Tremano anche Assunçao, Ayala, Chamot e Almeyda".