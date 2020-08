Catalunya Radio - Bartomeu ha già incontrato Pochettino: l'argentino in pole per il dopo Setien

E' Mauricio Pochettino la prima scelta del Barcellona per il dopo Setien. Come riporta 'Catalunya Radio' il presidente Bartomeu - che non si dimetterà, ma ha annunciato un cambio radicale - aveva incontrato l'ex manager del Tottenham già prima della disfatta contro il Bayern Monaco. E ora è pronto ad andare su di lui con ancora maggiore convinzione: il tecnico classe '72 è la prima scelta per il Barcellona 2020/21.