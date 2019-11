Cena con de Ligt. Rodaggio finito, il vento è girato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serviva un po' di fiducia, forse un cambio di vento della sorte, arrivato grazie alla scelta di Doveri al 13esimo minuto del Derby della Mole: il 19enne olandese Matthijs de Ligt è stato ancora una volta protagonista di un caso controverso nella propria area di rigore durante il primo tempo della gara di stasera, che Doveri ha giudicato però in modo del tutto diverso rispetto al collega Valeri, arbitro di Lecce-Juventus di una settimana fa. Rigore una settimana fa, nulla di rilevante stasera. Dall'ennesima traiettoria sfortunata, l'acquisto più caro dell'ultima campagna acquisti bianconera ha saputo tirare fuori una prestazione di grande spessore, andando vicino al gol e infine trovandolo, decidendo così il suo primo derby torinese.

Una prestazione che, a prescindere dal gol, sa tanto di "rodaggio finito": era comprensibile che l'essere catapultato in un campionato molto diverso rispetto all'Eredivisie e in un collettivo ben più ambizioso, potesse causare a de Ligt qualche piccolo problema di ambientamento. Neanche l'infortunio di Chiellini ha aiutato, "costringendo" l'ex capitano dell'Ajax ad assumere un ruolo subito da protagonista nella squadra bianconera. Sfida che di certo non ha spaventato il nazionale olandese, il quale aveva storto il naso già alla prima panchina. Tempo passato, mentre il presente parla di un de Ligt decisamente più a suo agio nei ritmi del calcio italiano e il futuro... beh, a 19 anni non può che essere suo.