Cercava un fuoriclasse, ha comprato il re

C’è un coro su Cristiano Ronaldo, nato non in curva ma sul web, che spopola all’indomani del 3-0 sull’Atletico Madrid. La Juventus, in una sera, ha riscoperto il giocatore che in estate aveva fatto gridare all’affare del secolo. Allo Stadium, a dirla tutta, ha brillato soprattutto la stella di Bernardeschi, con buone probabilità definitivamente incoronato dalla prestazione di ieri. Però poi i gol portano la firma di CR7, l’uomo delle cinque Champions, il marziano arrivato a Torino per serate come questa.

È la differenza, in fin dei conti, tra i campioni e i due fenomeni assoluti che da un decennio o poco più si sfidano solitari per il titolo di miglior calciatore del mondo. Chissà se e quando Ronaldo e Lionel Messi si ritroveranno di fronte, uno contro l’altro, in campo. I tifosi bianconeri si augurano il più tardi possibile, e forse anche quelli del Barcellona. Superato l’interregno di Modric, con Mbappé e Neymar fuori causa, pare inevitabile che saranno loro a due contendersi nuovamente il Pallone d’Oro, seppur prematuro a questo punto della competizione. In attesa di un duello, o anche soltanto di vedere i prossimi atti della piece teatrale dalle grandi orecchie, Ronaldo ha piazzato la sua prima, triplice, zampata. Agnelli, che per averlo ha fatto i conti in tasca alla sua Juve e si è esposto in prima persona, con la fondamentale regia di Paratici, si gode il suo colpo: per una sera, ancora una volta, il re di Champions è tornato l’asso di Madeira.