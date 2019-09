Certi amori finiscono: quattro grandi storie spezzate sotto l'ombrellone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'eravamo tanto amati è l'amara realtà, è quel che è stato offuscato dal rancore, dalla rabbia, dal fastidio, dal dispetto, dallo sdegno. C'eravamo tanto amati è Giuseppe Marotta e Fabio Paratici, Urbano Cairo e Gianluca Petrachi, Andrea Agnelli e Antonio Conte, Mauro Icardi e l'Inter. Un film a quattro puntate andato in scena nell'ultima estate di calciomercato.

Gli in-divisibili Giuseppe Marotta e Fabio Paratici non si parlano più. L'ordine alfabetico, d'anzianità ma anche di ruolo. Come una piccola filastrocca, spezzata d'estate dall'arrivo di Cristiano Ronaldo in poi, vidimato dalla parte sportiva e non dalla lettura dei conti di Marotta. Adesso non si parlano, o quanto meno hanno rapporti freddi e tutt'altro che amicali. Una relazione professionale nata ai tempi della Sampdoria, quando Marotta prese sotto la sua ala protettiva quello che sarà uno dei direttori sportivi di maggior intuito del panorama internazionale.

Toro scornato Dieci anni si dimenticano, in una stagione. Cairo e Petrachi si mandano frecciate quotidiane, l'ultima oggi: "Nkoulou? Aveva una mezza promessa fatta dall'ex ds". Senza fare il nome, pure, ma spiegando che quel che è stato è stato e ora non c'è più. Una guerra basata anche sullo scouting che ha lasciato, concretamente in toto, Torino direzione Roma. Il presidente granata, sussurrano i beninformati, mai avrebbe venduto Nkoulou alla Roma di Petrachi: così è stato, con tanto di comunicato arrivato anche dal club giallorosso per calmare le acque.

Certi amori non ritornano Quando infuriava e imperversava tra fantasie e piste concrete il toto allenatore della Juventus, chi ben conosce Andrea Agnelli rispondeva con sicumera. "Non prenderà mai Antonio Conte". Mai digerite le frecciate e le dichiarazioni, da entrambe le parti, dopo l'improvvisa separazione. Conte allena l'Inter, Sarri la Juventus. Certi amori non ritornano.

Icardi e l'Inter Capitano, simbolo, 9. Mauro Icardi ha perso tutto, anche l'Inter. Che pur di farlo partire lo ha dato in prestito a Parigi, dopo esser stata disposta a trattarlo quasi ovunque. Anche con la Juventus, in uno scambio con Dybala. Anche con la Roma, in quello con Dzeko. Anche col Valencia e col Monaco. Icardi e l'Inter è una storia finita, nonostante oggi Wanda Nara spieghi che "Mauro e l'Inter sono fidanzati che si sono presi una pausa". A tempo indeterminato.