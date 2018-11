Certi amori non finiscono: il Milan per gennaio pensa a Ibra e Pato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A gennaio, il Milan tornerà sul mercato per regalare un nuovo centravanti a Rino Gattuso che al momento in rosa ha solo Higuain e Cutrone: secondo Repubblica, per questo ruolo sono in lizza due ex rossoneri, cioè Zlatan Ibrahimovic e Alexandre Pato, con il primo favorito in quanto potrebbe tornare a Milanello a parametro zero e si "accontenterebbe" di un ingaggio potenziale di meno di due milioni di euro per sei mesi.