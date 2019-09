Champions -1 - Atalanta, Zapata la stella. Sorpresa Malinovskyi?

L'Atalanta si presenta per la prima volta ai nastri di inizio della Champions League, con una rosa forse ristretta - 22 giocatori - e qualche incognita dovuta alla tenuta sui tre impegni. L'esperienza potrebbe far pagare dazio in alcune circostanze, ma la conferma di Gasperini è stato il punto più importante dei mesi estivi. Qualche difficoltà in difesa - sempre battuta nelle prime tre uscite di campionato.

Il mercato -

Tre acquisti di livello più una scommessa. L'arrivo di Muriel ha avuto ottimo tempismo, appena finita la Copa America (per infortunio) e sono già arrivati tre gol in tre partite: quindici milioni di euro, più quasi quattordici per l'arrivo di Malinovskyi dal Bruges, ancora da valutare nel modulo di Gasperini. Archiviata la pratica Skrtel, arrivato ad agosto, rimasto per 21 giorni e poi tornato in Turchia, al Basaksehir, è stato sostituito da Kjaer, in prestito dal Siviglia. Così come Guilherme Arana, la scommessa, brasiliano che nell'anno scorso ha giocato poco. In uscita Mancini, ceduto alla Roma.

La stella - Duvan Zapata

Tre gol in tre partite, come il compagno di nazionale Muriel, ha la fisicità per diventare uno dei migliori centravanti della competizione. Velocità e potenza, più un onesto fiuto del gol, nell'ultimo anno a Bergamo è cresciuto a dismisura. Da valutare le complementarità con Muriel, ottimo il rapporto con Alejandro Gomez e Josip Ilicic.

La possibile rivelazione - Artem Malinovskyi

Arrivato dal Genk, dovrà passare del tempo prima che Gasperini riesca a inserirlo senza problemi. Quasi 14 milioni di euro più il 10% di rivendita per l'ucraino che era stato osservato da Sartori nella sfida fra Italia e Ucraina, lo scorso ottobre a Genova. Centrocampista offensivo, bravo a calciare le punizioni, può galleggiare da trequartista.

L'undici tipo

Forse un cambio, forse zero, dipende molto da Muriel. Il 3-4-1-2 non pare in discussione, così come il tridente Gomez, Ilicic e Zapata. Certo, avere un altro titolare porrà Gasperini nella scomoda situazione di fare delle scelte. A centrocampo De Roon e Freuler, anche se Pasalic nelle ultime settimane sta crescendo esponenzialmente, dietro ci sono 6 calciatori per tre posti: Kjaer potrebbe essere il centrale, con Toloi e Palomino.

Oggi giocherebbe così - (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic, Zapata.