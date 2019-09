Champions -1 - Galatasaray, una tigre nel motore. Di nome Falcao

Fonte: Ha collaborato Simone Bernabei

Il Galatasaray di Fatih Terim vuol tornare protagonista anche in Europa. La presenza dell'Imperatore in panchina è una sorta di garanzia e per provare a fare il salto di qualità europeo il club ha scelto di puntare sull'esperienza e l'usato sicuro, più che sulla gioventù. Il tutto ovviamente integrato da una buonissima qualità degli interpreti, soprattutto titolari. Il colpaccio è certamente Radamel Falcao, arrivato all'ultimo giorno di mercato e presentato davanti a 25 mila persone.

Il mercato

L'investimento più importante, a livello economico, è quello fatto per Radamel Falcao, soprattutto dal punto di vista dell'ingaggio milionario da oltre 5 milioni di euro a stagione. Poi Christian Luyindama, difensore congolese arrivato dallo Standard Liegi, e Jean Michael Seri, centrocampista prelevato dal Fulham. Dal Tolosa è arrivato a zero Jimmy Durmaz, stessa formula per Ryan Babel pure lui sbarcato in Turchia dopo l'esperienza ai Cottagers. Quindi Steven Nzonzi, la cui adattabilità è ancora tutta da verificare, e Mario Lemina a chiudere il centrocampo.

La stella - Radamel Falcao

Forse non è più il ghepardo di una volta, o per meglio dire la tigre, ma ha dalla sua la possibilità di essere il centravanti intoccabile per Terim, il punto terminale di qualsiasi azione dei giallorossi. 473 presenze, 277 gol con i club più 34 in nazionale colombiana, ha esordito con la maglia del Galatasaray con il pezzo forte: il gol.

La possibile rivelazione - Yunus Akgun

La UEFA lo ha inserito nei migliori giovani nati dal 2000 in poi. Questo basterebbe per descrivere l'attesa e le potenzialità sull'attaccante esterno classe 2000. Lo scorso anno si è affacciato in prima squadra e ha collezionato 22 presenze, 5 reti e 3 assist, numeri che hanno convinto anche la Lazio a seguirlo da vicino. Questa stagione, se riuscirà a trovare continuità nonostante la concorrenza, potrà essere una delle rivelazioni. Del Galatasaray e più in generale della Champions League.

L'undici tipo

L'Imperatore Terim ha organizzato la sua squadra col 4-2-3-1, un modulo che permette di esaltare la velocità e la qualità dei tanti esterni offensivi presenti in rosa. Nel mezzo, oltre al solito intramontabile Selcuk Inan, i compiti di filtro saranno affidati a Nzonzi-Seri, la nuova coppia centrale arrivata in questo mercato. In difesa spazio all'esperienza di Nagatomo e Mariano sulle fasce, mentre al centro due profili interessanti come Marcao e Luyindama sembrano in vantaggio nelle gerarchie.

Oggi giocherebbe così - (4-2-3-1): Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Nzonzi, Seri; Lemina, Feghouli, Mor; Falcao.