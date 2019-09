Champions -1 - Inter, rivoluzione Conte. In un girone complicato

Fonte: In collaborazione con Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La rivoluzione di Antonio Conte è già iniziata, ma se il buongiorno si vede dal mattino può essere un'annata ricca di soddisfazioni all'Inter. Tre su tre in avvio di campionato, ora arriva il vero banco di prova: il salentino in Serie A è un fuoriclasse, ma in Europa ha tanto da dimostrare. Il sorteggio non aiuta più di tanto: girone complicato, a dir poco.

Il mercato

L'arrivo di Lukaku alza l'asticella, oltre ai grandi investimenti sul centrocampo con gli arrivi di Barella e Sensi, più Lazaro sulla destra e Biraghi per la sinistra. Godin è stato aggiunto a gennaio, la ciliegina sulla torta è l'arrivo di Alexis Sanchez che può essere l'ago della bilancia. Cessioni complicate ma andate a buon fine: Nainggolan gratis, Miranda in Cina - alla società gemella - e Perisic al Bayern Monaco, in prestito con diritto di riscatto. All'ultimo minuto, risolta anche la vicenda legata a Mauro Icardi.

La stella - Romelu Lukaku

Pagato 65 milioni di euro, il belga è l'ideale per il gioco di Conte. Difende il pallone, è difficile (eufemismo) da spostare, può fare reparto da solo. Due gol nelle due prime gare in Italia, rallentato da un problema fisico contro l'Udinese.

La possibile rivelazione - Sebastiano Esposito

La rivoluzione di Antonio Conte è già iniziata, ma se il buongiorno si vede dal mattino può essere un'annata ricca di soddisfazioni all'Inter. Quattro a zero contro il Lecce - che deve rinforzarsi per sperare di rimanere in Serie A - e, al netto della telenovela Icardi, nessun principio di psicodramma.

Il mercato

Pretenzioso, perché l'arrivo di Lukaku alza l'asticella in avanti, oltre ai grandi investimenti sul centrocampo con gli arrivi di Barella e Sensi, più Lazaro sulla destra e Biraghi per la sinistra. Godin è stato aggiunto a gennaio, con uno stipendio molto alto, per chiudere una difesa a tre, Alexis Sanchez può essere l'ago della bilancia. Cessioni complicate: Nainggolan gratis, Miranda in Cina - alla società gemella - e Perisic al Bayern Monaco, in prestito con diritto di riscatto.

La stella - Romelu Lukaku

Pagato 65 milioni di euro - per ammissione di Antonio Conte, ma bisognerebbe attendere il bilancio - il belga è l'ideale per il gioco di Conte. Difende il pallone, è difficile (eufemismo) da spostare, può fare reparto da solo. Ed è già andato in gol per la prima volta contro il Lecce, al suo esordio.

La possibile rivelazione - Stefano Sensi

Facile, dopo l'avvio di stagione dell'ex Sassuolo. Che però è un vero e proprio carneade a livello internazionale: dovesse confermare in Champions quanto di buono fatto finora in Serie A, cambierebbe il suo orizzonte. Non di poco.

L'undici tipo

Il 3-5-2 è un marchio di fabbrica di Antonio Conte dai tempi della Juventus, quando arrivò con l'idea di imporre il proprio 4-2-4, salvo poi decidere per opzioni più prudenti. Alto livello di intensità, D'Ambrosio è il primo cambio in difesa, Barella duellerà con Vecino e Gagliardini. Lautaro non mollerà facilmente.

Oggi giocherebbe così - (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Sanchez