Champions -1 - Lokomotiv Mosca, cenerentola nel girone della Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincitore della Supercoppa di Russia contro gli acerrimi rivali dello Zenit di San Pietroburgo, la Lokomotiv Mosca rinnova le proprie ambizioni per questa stagione anche se, dopo aver rimediato una sola sconfitta nelle prime sette partite di Premier Liga, è arrivata anche la seconda, in casa col Rostov. Sulla carta, i russi partono nettamente dietro a Juve, Atletico e Bayer Leverkusen.

Il mercato

Svincolato Manuel Fernandes, si è ritirato uno dei moloch della nazionale russa degli ultimi anni come Igor Denisov. In compenso sono arrivati due ottimi centrocampisti come Krychowiak - pagato 12 milioni dal PSG - e Joao Mario, dall'Inter. Poi due colpi minori come Zhivoglyadov dall'UFA, Murilo Cerqueira - utile per la difesa a tre - dal Cruzeiro e Luka Djordjevic, dallo Zenit.

La stella - Grzegorz Krychowiak

Si è perso, il centrocampista polacco, dopo essere diventato uno dei migliori d'Europa con la maglia del Siviglia. Disastroso il passaggio al Paris Saint Germain, tra prestiti infruttuosi e problemi extra campo, benino nella scorsa annata alla Lokomotiv Mosca, che ha deciso di riscattarlo per 12 milioni di euro. Completo, bravo sia in fase difensiva che in quella offensiva, può essere l'uomo in più.

La possibile rivelazione - Murilo Cerqueira

Il difensore può essere la vera novità della retroguardia della Lokomotiv Mosca che poi si poggia su ottimi giocatori - Howedes o Corluka - che però sono in là con gli anni. Ha già giocato quattro gare totali, nonostante la concorrenza agguerrita nel ruolo.

L'undici tipo

Può giocare in due diversi modi: o con la difesa a tre - come visto con il Krasnodar, nella sfida di alta classifica dell'ultima settimana - oppure a quattro, sfruttando il 4-2-3-1 e i fratelli Miranchuk sulla linea dei trequartisti dietro Smolov. Barinov è quasi intoccabile, così come Howedes e Corluka in difesa.

Oggi giocherebbe così - (4-2-3-1): Guilherme; Ignatiev, Howedes, Corluka, Rybus; Barinov, Krychowiak; Joao Mario, Miranchuk, Miranchuk, Smolov