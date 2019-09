Champions al via - Bayern e Spurs su tutte: la scheda del girone B

Ci siamo. Stasera prenderà il via l'edizione 2019-2020 della Champions League. Ve la racconteremo, come sempre, sulle pagine di TMW. In attesa che si scenda finalmente in campo, vi presentiamo le squadre che si sfideranno per arrivare alla finale di Istanbul.

Bayern Monaco - Clicca qui per la scheda dei tedeschi

L'allenatore - Niko Kovac

La stella - Robert Lewandowski

La possibile rivelazione - Kingsley Coman

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Neuer; Pavard, Sule, Hernandez, Alaba; Thiago Alcantara, Kimmich, Müller; Gnabry, Lewandowski, Coutinho.

Tottenham - Clicca qui per la scheda degli inglesi

L'allenatore - Mauricio Pochettino

La stella - Harry Kane

La possibile rivelazione - Giovani Lo Celso

Oggi giocherebbe così - (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Rose; Dier, Ndombele; Alli, Eriksen, Son; Kane.

Oylmpiacos - Clicca qui per la scheda dei greci

L'allenatore - Pedro Martins

La stella - Youssef El Arabi

La possibile rivelazione - Lazar Randjelovic

Oggi giocherebbe così - (4-2-3-1): Sa; Elabdellaoui, Semedo, Cissé, Koutris; Camara, Guilherme; Valbuena, Soudani, Podence; El Arabi.