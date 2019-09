Champions al via - Conte e le stelle Reus e Messi: la scheda del girone F

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci siamo. Stasera prenderà il via l'edizione 2019-2020 della Champions League. Ve la racconteremo, come sempre, sulle pagine di TMW. In attesa che si scenda finalmente in campo, vi presentiamo le squadre che si sfideranno per arrivare alla finale di Istanbul.

Barcellona - Clicca qui per la scheda degli spagnoli

L'allenatore - Ernesto Valverde

La stella - Lionel Messi

La possibile rivelazione - Ansu Fati

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Ter-Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann.

Borussia Dortmund - Clicca qui per la scheda dei tedeschi

L'allenatore - Lucien Favre

La stella - Marco Reus

La possibile rivelazione - Jadon Sancho

Oggi giocherebbe così - (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Hummels, Akanji, Schulz; Weigl, Witsel; Sancho, Reus, Hazard; Alcacer.

Inter - Clicca qui per la scheda dei nerazzurri

L'allenatore - Antonio Conte

La stella - Romelu Lukaku

La possibile rivelazione - Sebastiano Esposito

Oggi giocherebbe così - (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Sanchez