Champions al via - PSG e Real, sfida fra titani: la scheda del girone A

Ci siamo. Stasera prenderà il via l'edizione 2019-2020 della Champions League. Ve la racconteremo, come sempre, sulle pagine di TMW. In attesa che si scenda finalmente in campo, vi presentiamo le squadre che si sfideranno per arrivare alla finale di Istanbul.

PSG - Clicca qui per la scheda dei francesi

L'allenatore - Thomas Tuchel

La stella - Kylian Mbappé

La possibile rivelazione - Stanley Nsoki

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Areola; Meunier, Thiago Silva, Diallo, Bernat; Sarabia, Marquinhos, Verratti; Mbappé, Cavani, Neymar.

Real Madrid - Clicca qui per la scheda degli spagnoli

L'allenatore - Zinedine Zidane

La stella - Eden Hazard

La possibile rivelazione - Vinicius JR

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Hazard.

Club Brugge - Clicca qui per la scheda dei belgi

L'allenatore - Philippe Clement

La stella - Simon Mignolet

La possibile rivelazione - Krepin Diatta

Oggi giocherebbe così - (4-1-4-1): Mignolet; Clinton Mata, Mitrovic, Deli, Ricca; Rits; Tau, Vormer, Vanaken, Diatta; Okereke.