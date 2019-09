Champions al via - Sarri sfida Simeone: la scheda del girone D

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci siamo. Stasera prenderà il via l'edizione 2019-2020 della Champions League. Ve la racconteremo, come sempre, sulle pagine di TMW. In attesa che si scenda finalmente in campo, vi presentiamo le squadre che si sfideranno per arrivare alla finale di Istanbul.

Juventus - Clicca qui per la scheda dei bianconeri

L'allenatore - Maurizio Sarri

La stella - Cristiano Ronaldo

La possibile rivelazione - Rodrigo Bentancur

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Atletico Madrid - Clicca qui per la scheda dei Colchoneros

L'allenatore - Diego Simeone

La stella - Jan Oblak

La possibile rivelazione - Joao Felix

Oggi giocherebbe così - (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Joao Felix, Morata.

Bayer Leverkusen - Clicca qui per la scheda dei tedeschi

L'allenatore - Peter Bosz

La stella - Kai Havertz

La possibile rivelazione - Paulinho

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Hradecky; Bender, Tah, Dragovic, Wendell; Demirbay, Aranguiz, Havertz; Bellarabi, Volland, Bailey.