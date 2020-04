Che cos'è la Garra Charrùa? Risponde Vecino: "E' un mito, ce l'abbiamo dentro"

Che cos'è la Garra Charrúa? E' una delle tante domande che è stata posta a Matias Vecino nel Q&A con i canali ufficiali dell'Inter. Questa la risposta del centrocampista nerazzurro: "E' un mito, lo dice la nostra storia che arriviamo a competere con i più forti. Ce lo abbiamo dentro. I charrúa erano gli indigeni della zona del Río de la Plata che si sono ribellati. Da qui arriva il senso della Nazione e della Nazionale. C’è la cultura del lavoro e del sacrificio. In fondo l’Uruguay è un Paese piccolo e perciò è difficile che in tanti arrivino al top. Ho fatto un video su Instagram per aiutare la mia gente, non tutti lì si rendono conto della gravità di quanto sta accadendo. Perciò invito tutti a stare a casa per prevenire la diffusione del contagio".

