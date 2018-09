Chi ama non dimentica. Striscione dei tifosi del Sassuolo per Missiroli

© foto di Federico De Luca

Chi ama non dimentica. E' così anche per i tifosi del Sassuolo che, per la prima volta, vedono Simone Missiroli da avversario. Il centrocampista classe '86 è approdato in estate alla SPAL, non senza tristezza dopo un avventura - in maglia neroverde - durata ben sei anni e mezzo. Nel 2013 lo storico approdo in Serie A, un cammino comune concluso con la rete decisiva per il primato in B firmata proprio dall'ex Reggina.

Chi ama non dimentica, dicevamo. E infatti i tifosi del Sassuolo presenti allo stadio Mazza di Ferrara hanno esposto uno striscione nel prepartita: "Missile...18/05/2013". La data del gol siglato al Livorno nell'ultima giornata della cadetteria. Dopo quella marcatura, la festa promozione. Oggi, invece, Missiroli e il Sassuolo si incrociano da avversari e in campo non c'è troppo tempo per pensare al passato.