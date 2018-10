Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Annata del Monaco già un flop

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel mondo, nessun club ha incassato di più dalla cessione di giocatori dal 2010 ad oggi (950 milioni di euro, dati CIES). Il Monaco negli ultimi anni ha portato avanti con profitto questa filosofia del comprare a poco-valorizzare-vendere a peso d'oro. E spesso gli è andata bene, come nel 2016-2017 quando ha vinto il campionato ed è arrivato in semifinale di Champions. Ma i rischi, con una politica del genere, sono sempre dietro l'angolo. E infatti quest'anno, dopo due mesi di regular season, si può quasi già parlare di fallimento. E i numeri spiegano bene questo percorso: partendo dalla Champions, i monegaschi hanno trovato ieri la seconda sconfitta in due gare. Con il girone che appare già inevitabilmente compromesso, visto che i punti di distacco da Borussia Dortmund e Atletico Madrid sono già 6. E in Ligue 1 le cose non vanno certamente meglio: 8 partite giocate, una sola vittoria, 6 punti conquistati e un terzultimo posto che inizia a preoccupare. Anche perché l'attacco è ai minimi storici (solo due anni fa viaggiava alla media di 3 gol a partita nell'arco della stagione) e la difesa è una delle più battute di Francia.

Numeri e statistiche che insomma fotografano una squadra, almeno quest'anno, in pieno declino sportivo. Ma forse, dopo le decine di cessione extralarge degli ultimi anni, una situazione del genere era piuttosto prevedibile.