Chi è Almendra: futura stella in rampa di lancio. Con clausola

Tra i giovani prospetti accostati al campionato italiano per gennaio o giugno prossimo spicca il nome di un talento argentino che ha fatto innamorare Giuntoli e Ausilio, non spaventati dalle richieste del Boca Juniors per lui viste le evidentissime qualità mostrate fino ad ora. Agustin Almendra è diventato un titolarissimo degli xeneizes in poco tempo e sembra essere fatto apposta per le sfide del calcio moderno, il prototipo di investimento ideale per squadre che puntano a diventare grandi.

In campo - Gioca come mezzala ma senza alcun tipo di difficoltà può adattarsi anche in altri ruoli del centrocampo: in Argentina lo paragonano a Riquelme, in realtà Almendra è un centrocampista ben più moderno, capace sì di impostare ma anche di rifinire personalmente l'azione e dare il la al contropiede grazie alle sue qualità fisiche ma anche tattiche.

Carriera - Classe 2000, a 18 anni non può che aver giocato in una sola squadra, il Boca Juniors: Ha mosso i primi passi con la formazione senior l'anno passato, mentre in questa stagione è entrato alla terza giornata e non è uscito più. Età a parte, è difficile trovare un centrocampista così completo nell'intero panorama sudamericano, una crescita che ha attirato le attenzioni di tante big europee.

Dicono di lui - "È un calciatore giovane ma già ha mostrato grandi doti tecniche e fisiche, presto sarà una stella di livello mondiale, per il Napoli sarebbe un investimento molto azzeccato", (Claudio Jara, agente)

Il mercato - I 30 milioni di dollari di clausola rescissoria sembrano ben poca cosa in proporzione alle potenzialità di questo tuttocampista di oltre un metro e ottanta, dotato peraltro di una personalità sconfinata. Inter e Napoli sono le squadre che si sono mosse con più decisione ad oggi, anche se il Boca sembra aver dato priorità all'Inter in questo momento, che lascerebbe Almendra a maturare in Argentina per due anni.