Chi è Brazao: l'Inter pronto a prenotare il nuovo Julio Cesar

Tra i giovani portieri di cui si fa un gran parlare in queste settimane di preparazione al mercato, il brasiliano Gabriel Brazao occupa sicuramente un posto di rilievo: obiettivo di Fiorentina e Inter, l'estremo difensore del Cruzeiro si è guadagnato la stima dei club italiani grazie a qualità indiscusse mostrare fino ad ora solo a livello giovanile. Nessun dubbio comunque riguardo il suo futuro, che gli addetti ai lavori si attendono radioso. Magari sulle orme di quel Julio Cesare che ad Appiano ancora venerano.

In campo - Bravo nelle uscite alte, a dispetto del suo metro e novanta stupisce per la sua agilità tra i pali. Studia Fabio, l’estremo difensore titolare del Cruzeiro, ma ben presto potrebbe aver l'occasione di imparare dai preparatori italiani, forse la miglior scuola del mondo in termini di portieri. Nonostante la giovanissima età, si è già messo in evidenza come un abilissimo para-rigori, grazie ad un istinto che difficilmente lo tradisce.

Carriera - Cresciuto nel Cruzeiro ma nativo di Uberlândia, il portiere ha vissuta tutta la sua (breve carriera) con la maglia della squadra di Belo Horizonte, scalando le varie categoria del Settore Giovanile fino a diventare il titolare del Cruzeiro Under 20, pur allenandosi con la Prima Squadra, di cui è il quarto portiere. In lui gli scout nerazzurri hanno intravisto un possibile nuovo Julio Cesar, evidentemente non spaventati dall'ammontare della sua clausola rescissoria.

Dicono di lui - "Veloce, efficiente nelle uscite, impressiona per la sua agilità tra i pali. Uno dei suoi idoli è Fabio, l’estremo difensore titolare del Cruzeiro. Un altro è Buffon". (Stephanie Figer, agente del giocatore)

Il mercato - Fiorentina e Inter le squadre più interessate, ma anche la Roma lo monitoria: l'estremo difensore è stato cercato già nell'anno passato dai nerazzurri, mentre i viola si sono mossi più tardi, alla ricerca di un nuovo dodicesimo uomo. Brazao è però extracomunitario e l’Inter non può acquistarlo subito. Si cerca un club amico per tesserarlo e oltre al Chievo avanza la candidatura del Valladolid, società spagnola a metà classifica nella Liga, il cui proprietario è l’ex interista Ronaldo.