Chi è Dendoncker: difensore o mediano, un altro profilo "da Roma"

Se la Roma, già oggi la squadra più fisicamente forte della Serie A, dovesse aggiungere al proprio roster un giocatore come Leander Dendoncker, sarebbe davvero difficile pensare di contrastare la prorompente fisicità di una formazione ricca di atleti superiori al metro e novanta e dotatissima anche dal punto di vista muscolare. Staremo a vedere se la scelta di Monchi cadrà proprio sul belga, che in Premier League non sta rispettando le attese che avevano accompagnato il proprio acquisto.

In campo - Mediano che sa disimpegnarsi anche come difensore senza problemi, anche grazie ad una fisicità importante che gli permette di giocare senza problemi in entrambe le posizioni. Fortissimo sui palloni alti, dotato di naturale eleganza, si distingue per capacità di anticipo ma anche per qualità nell'impostazione.

Carriera - Tanto Anderlecht nella sua carriera e proprio con la maglia della formazione belga si guadagna anche la chiamata della selezione nazionale, fino a essere preferito niente di meno che a Nainggolan nell'ultima tornata di convocazioni per il Mondiale. Passa al Wolverhampton in estate, ma in Premier League non ha brillato fino ad oggi.

Dicono di lui - "Che giochi come centrocampista o difensore cambia poco: può occupare entrambe le posizioni. È un bravo ragazzo e la sua risposta è sempre "Gioco dove c'è bisogno di me". È disciplinato, si appoggia alla palla e ha qualità tecniche e fisiche, ha già giocato molto con l'Anderlecht". (Roberto Martinez, ct Belgio)

Il mercato - "Per ora nessun contatto. Via in prestito? Si è una soluzione se il club che lo vuole lo richiede", ha detto l'agente ieri, parlando del futuro del centrocampista. Dendoncker è stato ceduto dal club danese al Wolverhampton durante la scorsa estate con la formula del prestito fino al 1 luglio 2019 con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni di euro ma in Inghilterra non sta facendo grandi cose e uno spostamento in Italia è più che possibile, anche a cifre non mostruose.