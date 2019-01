Chi è Lincoln: il futuro Neymar ha perso il posto ma piace ancora

Presente ma anche futuro: l'Inter studia per tornare grande e in questa ottica è inevitabile qualche investimento su giovani di prospettiva, come il brasiliano Lincoln. Di un suo trasferimento in nerazzurro si parla da mesi ormai, ma lo sbloccarsi della trattativa per Gabigol al Flamengo potrebbe dare una bella mano ai nerazzurri, che oggigiorno in Brasile devono combattere con le squadre più forti e ricche del mondo nella caccia ai talenti emergenti.

In campo - Attaccante esterno di grande talento, è considerato il futuro Neymar in patria per comunanza di caratteristiche col dieci del PSG: grande velocità nel breve, capacità di tiro e lo stesso amore per la giocata a effetto, il dribbling, il numero col pallone. Con Vinicius è considerato il talento più brillante del movimento carioca, anche se le capacità di essere incisivo sotto porta sono ancora lontane dall'ideale.

Carriera - Circa 17 gettoni nella sua carriera con la maglia del Flamengo, anche se rispetto all'anno scorso le occasioni di mettersi in mostra sono sostanzialmente diminuite. Di lui si parla come il nuovo Neymar ma oltre a grandi potenzialità, per il momento il rendimento sotto porta è ben diverso da quello dell'ex Santos.

Dicono di lui - "Pur non avendo disputato così tanti minuti, aver collezionato a soli 17 anni 26 presenze con una squadra tanto importante come il Flamengo, non è di certo facile. Per questo non lo definirei come uno dei migliori attaccanti oggi in Brasile, ma come quello con il maggiore potenziale di tutta la nazione". (Frederico Pena, suo agente)

Il mercato - Il prestito di Gabigol sembra spalancare le porte all'arrivo del giovane attaccante brasiliano in nerazzurro in futuro: lo stesso agente aveva aperto a questa possibilità nelle scorse settimane e ora che il momento del giovane attaccante non è più così positivo, le chances dell'Inter di ottenere una prelazione per il futuro sono destinate ad aumentare.