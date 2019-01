Chi è Nandez: motorino inesauribile nel centrocampo xeneize

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche il Cagliari si muove sul mercato di gennaio: è molto vicino allo sbarco in Sardegna Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano entrato rapidamente nel cuore del centrocampo e dei tifosi del Boca Juniors. Il centrocampista, seguito anche dall'Inter e a lungo, sembra essere davvero ad un passo dal terzo trasferimento della propria vita. Dopo l'Uruguay e l'Argentina, il grande salto in Europa, dove l'Italia lo attende.

In campo - Centrocampista completissimo, capace di unire alla perfezione le due fasi grazie ad un'altissima intensità, fa della 'garra' una delle sue caratteristiche migliori, mostrando però anche un gran tempismo per gli inserimenti senza palla, che spesso e volentieri hanno fatto la fortuna del Boca. Una mezzala di quantità insomma, una tipologia di giocatore che quasi ogni tecnico sarebbe felice di avere dalla propria parte.

Carriera - Cresciuto nel Penarol, dopo tre anni di giallonero fa il grande salto, scegliendo il blu e oro del Boca Juniors. 24 presenze e 4 gol lo fanno entrare subito nel cuore dei tifosi xeneizes, che sono infatti in rivolta da quando il Cagliari sembra aver messo le mani su di lui.

Dicono di lui - "Nasce come trequartista, ma poi qualche anno fa Pablo Montero capì che avrebbe potuto giocare da regista e questa è risultata essere una mossa vincente". (Pablo Bentancur, suo agente)

Il mercato - L'arrivo al Cagliari sembra questione di giorni: lo stesso presidente del Boca Angelici ha chiarito come le parti siano vicinissime. "Abbiamo parlato con Nandez e ci ha detto che vuole andare in Italia. Noi abbiamo accettato l’offerta del Cagliari, ma non la modalità di pagamento proposta. Per averlo servirà uno sforzo in più". Non è escluso che dietro la trattativa ci sia l'Inter, club amico dei sardi e da tempo interessata all'uruguaiano, compagno di Nazionale di Vecino.