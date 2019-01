Chi è Nicola Sansone: estro e velocità, ma non per il 3-5-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra i primi arrivi del mercato italiano gennaio c'è Nicola Sansone, a lungo inseguito dai club italiani anche a causa di un rapporto che con il Villarreal si è lentamente ma inesorabilmente incrinato e infine preso dal Bologna, a caccia di una rivoluzione tecnica che possa garantire a Inzaghi una rosa da Serie A e un cammino all'altezza delle aspettative della proprietà.

In campo - Ala di piede destro, ama giocare sulla corsia di sinistra proprio per rientrare sul piede forte e andare alla conclusione. Perfetto per il 4-2-3-1 e il 4-3-3, non certo per il 3-5-2 che Inzaghi ha usato spesso e volentieri in questo girone d'andata. L'arrivo dell'ex Villarreal potrebbe spingerlo ad un cambio di strategia.

Carriera - Cresciuto nel Bayern Monaco ma di chiare origini italiane, è il Parma a riportarlo in Serie A tesserandolo a parametro zero. Coi crociati rimane per tre anni, conquistato il posto da titolare con Donadoni e guadagnandosi la chiamata del Sassuolo prima e del Villarreal poi. Prima stagione eccellente con doppia cifra sfiorata e seconda così così, soprattutto per il poco spazio avuto in Liga. Appena 34' nel girone di andata appena trascorso.

Dicono di lui - "Soriano aveva bisogno di giocare e il Bologna ha bisogno di lui, così come Sansone. Si alza il livello tecnico di una squadra in difficoltà. Ora dovrà fare un girone di ritorno importante. Mi aspetto anche un innesto in difesa, dove ha avuto qualche problema". (Antonio Di Gennaro, opinionista)

Il mercato - Sansone arriva a Bologna e torna in Italia dopo diversi anni di Spagna in prestito con obbligo di riscatto, presumibilmente in caso di salvezza. Per l'italiano dunque tutto dipenderà dal posizionamento finale del Bologna in classifica al termine della stagione.