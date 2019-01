Chi è Ramsey: i gol coi Gunners, il futuro con la Vecchia Signora

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Qualcuno lo ha definito già il colpo del 2019, di certo la Juventus si dimostra ancora una volta attentissima al mercato dei giocatori in scadenza di contratto a giugno e dopo Pogba ed Emre Can pesca ancora in Inghilterra, stavolta a Londra, con Aaron Ramsey. Se con il francese è andata benissimo e il tedesco ha tutte le possibilità di dimostrare di valere lo sforzo economico fatto dai bianconeri per superare la concorrenza, per Ramsey il discorso è del tutto diverso. Si tratta di un giocatore di livello mondiale già adesso, che dovrà dimostrare di potersi adattare ad un calcio molto diverso da quello inglese come quello che si gioca in Serie A.

In campo - Centrocampista o trequartista atipico, la grande forza del gallese è sicuramente il suo rapporto privilegiato col gol. 62 reti in 356 presenze con l'Arsenal, senza dubbio il club della sua vita, poco propenso però ad accogliere le pretese contrattuali di un giocatore che Emery non sembra neanche ritenere un titolare. Nell'attuale 4-3-3 bianconero Ramsey potrebbe schierarsi come mezzala senza problemi, anche se è nel 4-2-3-1 che ha dimostrato di poter dare il meglio, come vertice alto del centrocampo.

Carriera - Sbocciato nel Cardiff City, Wenger non aspetta neanche la stagione della conferma prima di portarlo in Premier e metterlo al centro del progetto tattico della squadra. Due gravissimi infortuni ne frenano l'ascesa e lo condizionano ancora oggi: anche la fragilità fisica ha contribuito nella scelta dell'Arsenal di lasciarlo andare.

Dicono di lui - "Ramsey è il colpo migliore del prossimo mercato. Fa effetto vederlo uscire a zero dall’Arsenal, andrà alla Juventus dove troverà l’allenatore ideale, ovvero Allegri che è uno bravissimo ad esaltare i centrocampisti d’inserimento" (Alberto Aquilani)

Il mercato - Su di lui c'erano praticamente tutte le big d'Inghilterra e d'Italia ma anche il Bayern Monaco, mentre le spagnole non si sono mai dichiarate interessate. Alla fine l'ha spuntata la Juventus (anche se l'ufficialità ancora non c'è) ma solo per giugno: ogni tentativo di anticiparne l'arrivo a gennaio per il momento è andato a vuoto.