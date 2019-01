Chi è Thiago Mendes: mediano ideale per Di Francesco

Se le notizie provenienti dalla capitale riguardo un fortissimo interesse della Roma per Thiago Mendes corrispondono al vero, Di Francesco ha di che essere contento. Dal punto di vista tattico-tecnico, il brasiliano sembra essere la pedina ideale per un gioco dispendioso e moderno come quello del tecnico ex Sassuolo, che forse ha pagato propria l'assenza di questo tipo di caratteristiche nel proprio centrocampo in queste prime diciannove gare giocare in Serie A 18/19.

In campo - Mediano davanti alla difesa, ama combattere per andare a caccia della palla persa, il pressing di conseguenza, ma anche accompagnare l'azione di contropiede con la sua velocità. Un giocatore sicuramente utile in chiave tattica che alla Roma farebbe comodissimo.

Carriera - Cresciuto nel Goias, affermatosi nel San Paolo, il Lille lo tessera nell'estate del 2017 e in Francia diventa subito una colonna della formazione dei mastini, con cui realizza anche diversi gol pesanti.

Dicono di lui - "Il centrocampista Thiago Mendes è stato seguito dall'Olympique Marsiglia lo scorso inverno. Tecnicamente è sopra la media, forse i rumours lo hanno un po' destabilizzato ma ora è tornato ad alti livelli". (Sébastien Noé, giornalista di Nord Eclair)

Il mercato - Il club francese ha la necessità di vendere entro luglio per rientrare dalle gravi difficoltà economiche che sta attraversando e il nome di Mendes è in prima linea, anche perché a Monchi piace parecchio. Su di lui comunque presenti anche le sirene di Chelsea, Wolfsburg e Schalke 04.