Chi è Trincao: il lusitano che assomiglia terribilmente a Cristiano Ronaldo

Di lui si fa un gran parlare in Italia, ma non solo. Il giovane attaccante portoghese Trincao è uno dei talenti emergenti più chiacchierati del calciomercato italiano e non solo: all'anagrafe Francisco António Machado Mota de Castro Trincão, si è laureato campione d'Europa con la formazione Under 19 del Portogallo e capocannoniere della manifestazione con cinque gol, due in finale proprio contro i nostri azzurrini. Un classe 1999 in grado di muovere già cifre piuttosto considerevoli, non a caso assistito dal procuratore più influente e famoso al mondo.

In campo - Esterno d'attacco poliedrico, è in grado di giocare sia come attaccante destro o sinistro, ma sicuramente rende meglio a piede invertito, da mancino. Sarà per la comunanza di agente, ma quando parte sulla fascia per accentrarsi e andare al tiro ricorda terribilmente il primo Cristiano Ronaldo, quello in grado di stregare Sir Alex Ferguson dopo il primissimo impatto tra i due.

Carriera - Il salto in Prima Squadra non è ancora arrivato, nonostante numeri eccezionali nelle giovanili. Appena 32 minuti agli ordini di Ferreira in questa stagione e prestazioni altalenanti anche per colpa di un problema alla caviglia. Una battuta d'arresto dopo un avvio di carriera da predestinato: a 19 anni è infatti già alla quarta stagione nella seconda serie portoghese con il Braga B.

Dicono di lui - "Il mercato portoghese è molto attraente e anche all'estero ormai riconoscono la qualità dei nostri prodotti. Trincao si allena sempre con noi e cerca costantemente di sfidare i propri limiti e gli altri giocatori nel suo ruolo". (Abel Ferreira, tecnico del Braga)

Il mercato - L'Inter era stata la prima formazione italiana ad interessarsi a lui, ma in questo momento il suo destino pare vicino a tingersi di bianco e nero. La Juventus vorrebbe concludere l'affare in tempi rapidi e per questo ha offerto al Braga un prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di circa 15 milioni di euro. Il calciatore muoverebbe i primi passi in Under 23 per poi salire gradualmente in prima squadra.