Chi è in uscita? Da Adjapong a Matri, il punto sul Sassuolo

Ha già fatto molto il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Tante le cessioni fatte, molte che possono ancora essere operate, in una sorta di rivelazione. Da Demiral a Sensi, passando per Scamacca, Magnani, Dell'Orco e Di Francesco, oppure Boateng.

VERSO L'ADDIO - El Khouma Babacar piace da parecchio tempo al Lecce, ma per ora ha messo in stand-by la sua situazione. Non rientra nei piani di club come Genoa e Fiorentina, può essere un'opzione per l'Hellas Verona oppure il Brescia, ma l'arrivo di Balotelli ovviamente occluderebbe l'eventuale addio. Adjapong dovrebbe andare all'Empoli, club che sta pressando nelle ultime ore. In più c'è stato un sondaggio del Genoa per Goldaniga, che sembrava potesse finire anche lui a Lecce, in un maxi scambio.

IN FORSE - De Zerbi punta molto sull'ex Benevento Brignola, ma negli ultimi giorni di mercato ci potrebbe essere una sorpresa. Tripaldelli dovrebbe rimanere, facendo da vice Rogerio a sinistra. Da valutare la situazione di Matri: ogni anno è in uscita dal Sassuolo - due volte al Parma, quest'estate accostato al Monza - ma alla fine rimane. Non è detto che lo faccia anche stavolta.