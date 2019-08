Chi è in uscita? Da Andre Silva a Donnarumma, il punto sul Milan

Tutto bloccato in casa Milan. I rossoneri devono prima spostare qualche giocatore prima di chiudere per altri. L'esterno sinistro è affollato, davanti qualche cambiamento ci potrebbe essere.

VERSO L'ADDIO - Uno fra Ricardo Rodriguez, Diego Laxalt e Ivan Strinic dovrà lasciare. Preferibilmente due, magari tutti e tre - ma a quel punto dovrebbe arrivare qualcun altro. Lo svizzero piace in Bundesliga, in particolare allo Schalke. Laxalt vuole rimanere al Milan e per questo ha rifiutato SPAL e Parma, può essere un'opzione per Atalanta e Torino. Strinic ha una proposta dai ducali, ma non c'è ancora l'affondo. Andre Silva difficilmente rimarrà, ma ha altrettante complicazioni nel trovare una squadra: è stato proposto al Valencia per il dopo Rodrigo.

IN FORSE - Samu Castillejo piace al Villarreal che ne sogna il ritorno, ma ha un peso nell'economia del bilancio rossonero. Borini ha avuto richieste dall'estero, ma alla fine non ha trovato la quadratura. Lucas Biglia vuole fermamente rimanere - dura piazzarlo, guadagna 3,5 - mentre per Antonio Donnarumma non ci sono richieste.