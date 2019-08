Chi è in uscita? Da Bessa a Cissé, il punto sull'Hellas Verona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le neopromosse in Serie A spesso non hanno grandi cedibili, anche perché devono rinnovare una squadra che è completamente da rifare. Il Verona è rimasto incartato in questo senso, perché non ha profili graditi alle altre di A, mentre dovrà tentare di vendere i suoi in cadetteria, sperando di trovare una buona sistemazione, all'altezza delle ambizioni di chi va.

VERSO L'ADDIO - Il nome principale è quello di Daniel Bessa, nella scorsa stagione al Genoa, in un'annata decisamente sfortunata per i rossoblù - a rischio retrocessione fino all'ultimo - ma non per il centrocampista, discreto ma non abbastanza per farsi riscattare. Il repulisti ha coinvolto anche lui, può esseric uno scambio con Gustafson con il Torino. L'altro nome è quello di Lee Seung-Woo, per cui ci sono stati un paio di sondaggi dal Belgio, in particolare dal Sint Truiden.

IN FORSE - Uno dei nomi che potrebbero avere mercato in B è quello di Alberto Almici, 200 presenze con i professionisti, che però ha sempre la possibilità di rimanere all'Hellas qualora non si presenti un progetto top. Poi Karamoko Cissè, l'anno scorso retrocesso dalla Serie B con il Carpi.