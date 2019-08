Chi è in uscita? Da Bonifazi a Zaza, il punto sul Torino

Mercato low profile per il Torino di mister Mazzarri. In entrata sta per essere chiuso il primo colpo, con Simone Verdi che è oramai ad un passo dalla maglia granata. In uscita, invece, sono diversi i casi ancora da risolvere da qui al 2 settembre.

VERSO L'ADDIO - La concorrenza in difesa è fortissima e la società granata potrebbe cercare il modo di fare cassa per finanziare un ulteriore acquisto. E' da leggere in quest'ottica la possibile cessione di Kevin Bonifazi, con Fiorentina, SPAL e Atalanta interessate. In uscita anche il centrocampista Jacopo Segre che piace a diversi club di B, così come Samuel Guastafson che potrebbe tornare all'Hellas.

IN FORSE - Quello sulla testa di Simone Zaza è il punto interrogativo più grosso. Il presidente Cairo ha sempre mostrato fiducia nelle qualità dell'attaccante, ma di fronte ad offerte allettanti non è esclusa la partenza: attenzione all'Espanyol, così come al Lecce. In bilico il futuro di Vittorio PArigini, soprattutto per via di un contratto in scadenza nel 2020, ma pure a Simone Edera che potrebbe chiedere di essere ceduto in prestito per fare esperienza altrove.