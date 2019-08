Chi è in uscita? Da Ceravolo a Baraye: il punto sul Parma

© foto di Federico Gaetano

Il Parma deve sfoltire la rosa, già extra large, anche in vista di alcuni acquisti - in particolare il terzino sinistro - che dovranno incastrarsi nei prossimi giorni. I big invece non si muovono, già confermati tutti dopo la buona annata scorsa.

VERSO L'ADDIO - Sicuramente lascerà Ceravolo, uno dei bomber delle ultime stagioni ducali. Il suo posto è stato preso da Cornelius, c'era un accordo di massima con il Monza che poi è saltato. Probabile anche un saluto per Yves Baraye, protagonista nell'annata della promozione e già prestato nell'annata passata. Probabile anche un addio di Gazzola, con Pordenone, Chievo e Spezia sul suo profilo.

IN FORSE - All'inizio della finestra sembrava che José Machin potesse finire al Bari, in Serie C, come regalo della promozione. Rimane in forse, più che altro per la concorrenza nel ruolo (dopo l'arrivo di Brugman). Da capire quale sarà il futuro di Giacomo Ricci e Lorenzo Simonetti, presenti già in Serie D in qualità di under e ancora in rosa.