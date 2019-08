Chi è in uscita? Da Donsah a Santander, il punto sul Bologna

L'addio di Pulgar ha spiazzato i dirigenti del Bologna, alla ricerca di un centrocampista che potesse fare coppia con il cileno. Invece così dovranno essere acquistati due calciatori, pur pensando alle molte cessioni che vanno operate.

VERSO L'ADDIO - Godfred Donsah è da qualche giorno d'accordo con il Cercle Brugge, ma l'ufficialità non arriva ancora. Ci sono alcuni dettagli da limare. Certamente saluterà Falletti, che ha mercato in B fra Livorno ed Entella. Infine Falcinelli che ha più di una via alternativa, dall'Hellas Verona al Crotone, passando per il Frosinone. Il Brescia, dovesse andare in porto Balotelli, è sfumato.

IN FORSE - Più per una mancanza d'alternative che non per la voglia concreta di lasciarsi, Nehuen Paz può tornare in Argentina. Per Calabresi c'era la possibilità Lecce che, però, ha deciso di andare su Rispoli, mentre su Krejci c'è ancora il Kasimpasa, ma potrebbe essere adattato sulla destra. Poi uno fra Santander e Destro: dovesse arrivare una proposta non saranno trattenuti.