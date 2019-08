Chi è in uscita? Da Durmisi a Kishna, il punto sulla Lazio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il mercato di casa Lazio è già a buon punto. In entrata la società potrebbe muoversi ancora per un attaccante, ma ad oggi le priorità sono soprattutto legate alle partenze.

VERSO L'ADDIO - Il giocatore più vicino alla cessione sembra essere Riza Durmisi. Arrivato lo scorso anno dal Betis, l'esterno non ha convinto e oggi è vicinissimo al passaggio al Fenerbahce. In uscita anche Ricardo Kishna dopo il prestito al Den Haag, stessa sorte per Tiago Casasola (Salernitana o Juve Stabia), Joseph Minala e Djavan Anderson.

IN FORSE - Ad oggi l'unico giocatore in forse sembra essere Guido Guerrieri: se dovesse partire in prestito il suo posto da terzo portiere sarebbe già coperto dal giovane Adamonis.