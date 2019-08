Chi è in uscita? Da Saraniti a Cosenza, il punto sul Lecce

© foto di Federico Gaetano

Il doppio salto, la forza del gruppo, la continuità. Approdato in Serie A, il Lecce non può fare a meno di una piccola rivoluzione. Le nuove sfide sono tante e tali per cui anche una rosa che è riuscita a realizzare un piccolo miracolo sportivo debba andare incontro a un certo lavoro di restyling.

VERSO L'ADDIO - Potrebbe chiudersi oggi la telenovela legata al futuro di Andrea Saraniti: l'attaccante è vicino alla firma con il Monopoli che si regala un bel colpo in attacco. Poi dovrebbe essere il turno di Davide Riccardi, centrale vicino al passaggio al Pisa. Richieste dalla Serie C per Dubickas, tra seconda e terza serie diversi club hanno messo nel mirino Francesco Cosenza: finora non pare convinto della possibilità di spostarsi, ma i piani della società sembrano abbastanza chiari.

IN FORSE - Dalla B hanno bussato in tante squadre per Andrea La Mantia, ma il club salentino ha sempre risposto picche. Come al Frosinone per il portiere Vigorito. Sembrava potervi essere un ritorno di fiamma del Sassuolo per Fabio Lucioni, ma anche qui i giallorossi hanno chiuso ogni spiraglio. I big non si muovono.