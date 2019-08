Chi è in uscita? Da Tremolada a Tonali, il punto sul Brescia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rosa corta, abbastanza corta. Il Brescia ha spazio per nuovi innesti, più che necessità di operare in uscita. Sta di fatto che, nell'anno del ritorno in A, con piani ambiziosi (a partire da Balotelli di nuovo in A), le Rondinelle lavorano anche per sfoltire il gruppo a disposizione di Corini da eventuali giocatori non considerati centrali nel progetto. O magari richiesti altrove.

VERSO L'ADDIO - I lombardi trattano l'addio di Luca Tremolada: il fantasista piace a diverse squadre di B, la sua partenza è più quotata rispetto a quella di Leonardo Morosini (cresciuto nel vivaio del Brescia).

IN FORSE - Il baby Sandro Tonali è l'oggetto desiderio di mezza Serie A e non solo. L'intenzione di Cellino è quella di trattenerlo, davanti a eventuali maxi-offerte è inevitabile che possa cambiare lo scenario.