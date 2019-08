Chi è in uscita? Da Verdi a Hysaj, il punto sul Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli di Ancelotti prende forma. Preso Manolas, è in arrivo anche Lozano che può considerarsi un affare fatto. C'è da fare spazio, però: il club partenopeo ha definito la cessione di Verdi, aspetta di chiudere almeno altre tre-quattro operazioni in uscita.

VERSO L'ADDIO - Il Torino è pronto ad annunciare Simone Verdi: non propriamente un esubero, ma hanno vinto le insistenze dei granata. In partenza c'è Amato Ciciretti, per il quale al momento non si registrano trattative in fase calda. Cedibile anche Lorenzo Tonelli, seguito da Brescia, Fiorentina e Sassuolo: nessuno ha però portato un'offerta soddisfacente sul tavolo. Zinedine Machach è destinato alla Serie B, con Cosenza e Perugia a sfidarsi per le sue prestazioni.

IN FORSE - Tante richieste per Adam Ounas: il Napoli non ha fretta di cederlo, ma il Cagliari bussa e non è solo. Elseid Hysaj, lo ha chiarito anche il suo agente, potrebbe partire: gli azzurri non svendono di certo, ma è un dato di fatto che uno dei cinque terzini in rosa sia di troppo, e che proprio l'albanese possa salutare la truppa di Ancelotti. Bussa la Roma, ci ha pensato anche la Juventus di Sarri. Quasi impossibile che saluti Arkadiusz Milik, ma le sirene per il centravanti polacco non mancano.