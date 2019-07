Chi è in uscita? Juve, Perin saluta. Ci sono almeno altri 5 casi da risolvere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La telenovela Matthijs De Ligt è oramai arrivata alla conclusione, col difensore olandese che andrà a rinforzare il pacchetto arretrato della Juventus. Un mercato in entrata che, al netto di un altro possibile colpo in attacco, ha già regalato tanto a Maurizio Sarri: oltre a De Ligt sono arrivati a Torino Ramsey, Luca Pellegrini, Rabiot, Demiral e Buffon. Ora però servirà sfoltire la rosa per rientrare (almeno in parte) dalle spese sostenute e per sfoltire una rosa numericamente fin troppo ampia.

Il primo sarà Perin - Arrivato lo scorso anno con la 'promessa' di giocarsi il posto con Szczesny, il numero 1 ex Genoa ha avuto ben poche soddisfazioni a livello personale. Ed il ritorno di Buffon ha solo certificato l'idea della cessione, già emersa nelle scorse settimane. Il Benfica è oramai ad un passo dopo che il classe '92 era stato avvicinato da Roma e Fiorentina: il viaggio italiano del presidente del club lusitano ha dato i frutti sperati, con Perin che volerà a Lisbona sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni che scatterà al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Non solo Higuain - Partiti Spinazzola, Orsolini e Rogerio, il caso più spinoso resta quello di Gonzalo Higuain. La Roma resta in forte pressing sul Pipita, ma ancora mancano diversi pezzi per completare il puzzle. E gli alti costi dell'operazione non regalano certezze sulla fumata bianca, anche se qualcosa in più potrebbe emergere dal probabile vertice delle prossime ore fra la Juventus ed il fratello-agente dell'argentino. Un altro nome buono per far cassa è quello di Joao Cancelo: il City è in pressing ma non vorrebbe sborsare gli oltre 50 milioni richiesti dalla Juventus, lo United aspetta così come il Barcellona, oggi concentrato su altre priorità. A centrocampo gli indiziati all'addio sono due: il primo è sicuramente Sami Khedira che ha offerte da Turchia e MLS, il secondo è Blaise Matuidi che potrebbe tornare al PSG. Da valutare, anche in relazione a quel che succederà con Higuain, le situazioni di Mario Mandzukic e Moise Kean, che in caso di non cessione rinnoverà il proprio contratto.