Chi è in uscita? Milan, dopo gli svincoli tanti nomi buoni per fare cassa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan, a livello di incontri e trattative, è una delle società italiane più attive in queste settimane di calciomercato. In entrata i nomi già ufficiali, in attesa di Bennacer, sono quelli di Rade Krunic e Theo Hernandez, mentre le uscite per il momento riguardano solo gli svincolati Abate, Bertolacci, Montolivo, Zapata e José Mauri. Ma nei prossimi giorni, anche dal punto di vista delle cessioni, sono attese novità.

Il primo sarà Laxalt - L'uruguayano ex Genoa non sembra rientrare nel progetto tecnico di Marco Giampaolo. Inoltre, la grande abbondanza di giocatori di fascia sinistra (Theo Hernandez, Ricardo Rodriguez e Strinic) impone delle scelte precise. Laxalt piace a tanti, in Italia si sono mossi Torino e Atalanta mentre all'estero è emerso lo Zenit. L'affondo definitivo non è ancora arrivato, ma potrebbe essere proprio lui il primo a salutare Milanello nei prossimi giorni.

Tanti possibili partenti della vecchia guardia - Sulla sinistra potrebbe uscire anche Ricardo Rodriguez. Lo svizzero ha svolto un ruolo importante a livello di presenze nelle ultime due stagioni, ma le richieste non mancano e le logiche di mercato potrebbero portarlo lontano dalla maglia rossonera, con Premier e Bundes alla finestra. A centrocampo non è certo della permanenza Franck Kessie, ma per l'ex Atalanta servirà un'offerta da almeno 30 milioni. Chi sembra destinato all'addio a prescindere è invece Lucas Biglia, giocatore che il Milan ha provato a più riprese ad inserire nella trattativa con la Fiorentina per Veretout. Qualche passo più avanti ci sono Hakan Calhanoglu e Suso: il primo ha buon mercato in Germania (soprattutto il Lipsia), il secondo piace non poco alla Roma. La sensazione è che almeno uno dei due sia destinato alla cessione. Stessa sorte dovrebbe toccare ad uno fra Samu Castillejo e Fabio Borini, mentre sul destino di Patrick Cutrone permangono non pochi dubbi.