Chi in Champions se i campionati si fermano? Rep. Ceca, lo Slavia vede i playoff

Chi si qualificherebbe in Champions League in caso di sospensione dei campionati? Oggi su TMW analizzeremo le situazione dei 15 campionati europei più importanti, stando alla classifica del Ranking UEFA. L'unico caso che non verrà analizzato è la Bundesliga: in Germania hanno infatti già fissato al 9 maggio la data della ripartenza.

FORTUNA LIGA

La classifica attuale - In Repubblica Ceca si sono fin qui disputate 24 giornate, eccetto due squadre che devono recuperare un incontro. Dettaglio non da poco per quel che riguarda i criteri di qualificazione alle coppe europee. Questa la situazione in classifica prima dello stop.

Slavia Praga 58; Viktoria Plzen 50; Jablonec 40; Banik Ostrava 38; Mlada Boleslav e Slovacko 37; Slovan Liberec e Ceske Budejovice 36; Sparta Praga 35; Sigma Olomouc 32; Bohemians 27; Teplice 24; Karvina 23; Fastav Zlin 22; Opava 17; Pribram 14.

In Champions League: Slavia Praga vede i playoff, Plzen al secondo turno - Per la scelta delle squadre che parteciperanno alle coppe il prossimo anno, la UEFA ha indicato nel merito sportivo il criterio da prendere in considerazione qualora non si riuscisse a portare a termine la stagione. Due posti assegnati alla Repubblica Ceca, entrambi dai turni di qualificazione. La prima classificata partirebbe dal terzo turno ma potrebbe passare direttamente ai playoff se si liberasse il posto della vincitrice della Champions. Seconda classificata che partirebbe dal secondo turno. Allo stato attuale, nell'ordine, qualificate Slavia Praga e Viktoria Plzen.

Europa League, pasticcio playoff. E lo Slovan Liberec deve recuperare una gara - La vincitrice della coppa va al terzo turno di qualificazione. La terza classificata al secondo turno mentre un ultimo posto è assegnato tramite playoff. La pandemia da coronavirus porterà a rivedere le cose. La coppa nazionale è ancora ai quarti di finale. E i playoff erano contemplati solo dopo il completamento della regular season, alla quale mancano ancora 6 giornate e che avrebbe portato il campionato a dividersi in tre mini-tornei per il titolo, coppe europee e salvezza. Situazione decisamente troppo ingarbugliata che potrebbe lasciar spazio alla classifica attuale, che vedrebbe lo Jablonec alla fase a gironi e il Banik Ostrava al terzo turno. L'ultimo posto potrebbe andare allo Slovan Liberec, che nonostante sia settimo ha una gara in meno e una media punti migliore del Mlada Boleslav quinto.

