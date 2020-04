Chi in Champions se i campionati si fermano? Ucraina, Dinamo beffata dal Vorskla

Chi si qualificherebbe in Champions League in caso di sospensione dei campionati? Oggi su TMW analizzeremo le situazione dei 15 campionati europei più importanti, stando alla classifica del Ranking UEFA. L'unico caso che non verrà analizzato è la Bundesliga: in Germania hanno infatti già fissato al 9 maggio la data della ripartenza.

PREM'JER-LIHA 2019-2020

La classifica attuale - In Ucraina si sono fin qui disputate 23 giornate e tutte le squadre hanno disputato lo stesso numero di partite. Questa la situazione in classifica prima dello stop.

Shakhtar Donetsk 59; Zorya e Dinamo Kiev 46; Desna 43; Oleksandriya 40; Kolos 26.

In Champions League: Shakhtar Donetsk alla fase a gironi; Zorya ai preliminari. Per la scelta delle squadre che parteciperanno alle coppe il prossimo anno, la UEFA ha indicato nel merito sportivo il criterio da prendere in considerazione qualora non si riuscisse a portare a termine la stagione. In Ucraina la prima classificata entra di diritto nel lotto delle magnifiche 32 mentre per la seconda una chance partendo dal terzo turno preliminare, che significa due turni per sperare di entrare nella fase a gironi. Zorya e Dinamo Kiev hanno gli stessi punti, ma il regolamento del campionato ucraino premia i primi grazie agli scontri diretti.

Europa League, di certa solo la Dinamo Kiev - Situazione ingarbugliata per il discorso Europa League. La Dinamo Kiev sarebbe l'unica certa di andare in coppa, forte del suo terzo posto e partirebbe dal terzo turno preliminare. Gli altri due posti sono assegnati attraverso i playoff, che vedrebbero coinvolte le squadre dal quarto e sesto posto del Championship round table, più la vincitrice del gironcino per evitare la retrocessione, che sarebbe in questo momento il SC Dnipro-1 (da non confondersi con il vecchio Dnipro Dnipropetrovsk, finalista di Europa League nel 2015). L'altro slot è dedicato alla Coppa d'Ucraina, ora alle semifinali e con squadre fuori dalla zona coppe come Mariupol e Mynai (che milita in seconda divisione) che si troverebbero beffate. Per questa ragione, se arrivasse lo stop definitivo, Desna Chernihiv e Oleksandriya sono le più accreditate ad essere ripescate per il secondo turno di qualificazione di Europa League.

