Chi vuol andare in Champions League?

© foto di Imago/Image Sport

Manca l'Atalanta all'appello, ma la domanda può sorgere spontanea dopo questa tornata di campionato. Chi vuole andare in Champions League? Perché i risultati scaturiti da questa trentesima giornata tolgono di mezzo, probabilmente in maniera definitiva, la Sampdoria, sei punti e cinque squadre davanti: un po' troppo per sperare in un recupero lampo in queste ultime otto giornate, sperando che tutte quante le avversarie perdano lunghezze, strappandosele l'una con l'altra.

Il Milan ha i suoi problemi: un punto nelle ultime tre partite, le prossime due gare sono contro Juventus e Lazio. Ammesso e non concesso che i bianconeri stiano passando il momento più difficile causa infortuni, vincere allo Stadium sembra ipotesi peregrina per i rossoneri, sebbene Allegri probabilmente non farà giocare i migliori. Forse nemmeno le seconde linee, visto l'imminente impegno contro l'Ajax.

La Lazio ha perso contro la Spal, in una partita che è sembrata la fotocopia di quella con l'Inter. Più pericolosi i ferraresi, in tre circostanze i capitolini hanno avuto l'opportunità per l'1-0, sbagliandola con Immobile, Leiva e Marusic. Alla fine una chiamata Var particolarmente strana ha dato la vittoria agli estensi. Una partita da recuperare, contro l'Udinese, ma meno uno dal Milan, virtualmente superato dopo ieri.

La Roma continua nella sua marcia del ciapanò, pareggiando contro una Fiorentina senza obiettivi se non la Coppa Italia. Giallorossi che non vanno oltre il segno ics e che si devono guardare dalla rimonta furiosa di un Torino che gioca bene - e vince - contro la Sampdoria, di fatto escludendola dai giochi. In quattro punti ci sono cinque squadre. Più staccata l'Inter, che, però, domenica sarà contro l'Atalanta, in una sfida da piena Champions.